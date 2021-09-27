Макрон. Фото: Le Monde

https://racurs.ua/ua/n160787-da-zdravstvuet-revolucyya-v-makrona-brosyly-yayco-na-vystavke-v-lyone.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, знову став жертвою нападу — невідомий кинув у нього яйце під час відвідування виставки в Ліоні.

Інцидент трапився під вигук «Хай живе революція!», передає Le Monde.

Момент кидка потрапив на відео. У цей час президент Франції спілкувався з присутніми. Відразу після інциденту служба безпеки почала вкривати Макрона і виводити з натовпу.

Нападника скрутили та відвели в сторону. Попри те, що сталося, французький лідер вирішив не втікати і припиняти спілкування з присутніми. Повідомляється, що президент готовий зустрітися з нападником, щоби дізнатися про мотиви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президенту Франції дали ляпаса. Це сталося 8 червня під час візиту в департамент Дром на південному сході Франції. Коли Макрон підійшов до натовпу, людина вдарила президента по обличчю. Чоловіка відразу затримали.

Джерело: Le Monde