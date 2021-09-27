Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Макрон. Фото: Le Monde

Хай живе революція! У Макрона кинули яйце на виставці в Ліоні (ВІДЕО)

27 вер 2021, 15:05
999

Еммануель Макрон, президент Франції, знову став жертвою нападу — невідомий кинув у нього яйце під час відвідування виставки в Ліоні.

Інцидент трапився під вигук «Хай живе революція!», передає Le Monde.

Момент кидка потрапив на відео. У цей час президент Франції спілкувався з присутніми. Відразу після інциденту служба безпеки почала вкривати Макрона і виводити з натовпу.

Нападника скрутили та відвели в сторону. Попри те, що сталося, французький лідер вирішив не втікати і припиняти спілкування з присутніми. Повідомляється, що президент готовий зустрітися з нападником, щоби дізнатися про мотиви.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президенту Франції дали ляпаса. Це сталося 8 червня під час візиту в департамент Дром на південному сході Франції. Коли Макрон підійшов до натовпу, людина вдарила президента по обличчю. Чоловіка відразу затримали.

Джерело: Le Monde

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів