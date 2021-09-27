Між Сербією та Косово нове загострення, фото: NTV

https://racurs.ua/ua/n160785-zagostrennya-na-balkanah-serbiya-vysunula-vymogy-nato-cherez-sytuaciu-v-kosovo.html

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На Балканах знову назріває військовий конфлікт між Сербією та Косово — населеною переважно албанцями частиною цієї країни, яка у 2008 році в односторонньому проголосила незалежність. Низка країн світу, зокрема й Україна, не визнають незалежність Косово.

Кілька дні тому ситуація в Косово значно загострилася — уряд Косово почав вимагати не пропускати автомобілі з сербськими номерами і зобов’язувати власників міняти їх на тимчасові косовські номери.

Незадоволені цим етнічні серби, які проживають на півночі Косово, заблокували прикордонні переходи Ярина і Брняк. В результаті Косово направило в прикордонну зону поліцейський спецназ. У відповідь свої війська в бойову готовність привела Сербія і висунула їх до кордону.

Президент Сербії Александр Вучіч в інтерв’ю телеканалу Pink заявив, що очолювана ним країна задіє всі сили у відповідь на загострення обстановки на кордоні з Косово в разі нападу на косовських сербів і бездіяльності НАТО.

Водночас він наголосив, що Сербія поважає Кумановську угоду 1999 року, яка поклала кінець бомбардуванням Югославії країнами НАТО і забезпечила виведення югославської армії з Косово.

Сербія не увійшла на територію Косово через Кумановську угоду. Тільки тоді, коли станеться погром нашого населення, ми відреагуємо. Я сказав це в НАТО і впевнений, що вони мене зрозуміли, — заявив Вучич.

За його словами, Сербія дає країнами НАТО 24 години на те, щоб ті відреагували на конфліктну ситуацію.

Вони (влада Косово — ред.) не розпочали погром нашого населення, це лише політична гра, ми просто спостерігаємо, — додав він.

Джерело: Pink