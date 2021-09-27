Между Сербией и Косово новое обострение, фото: NTV

https://racurs.ua/n160785-obostrenie-na-balkanah-serbiya-vydvinula-trebovaniya-nato-iz-za-situacii-v-kosovo.html

Ракурс

На Балканах вновь назревает военный конфликт между Сербией и Косово — населенной преимущественно албанцами частью этой страны, которая в 2008 году в одностороннем провозгласила независимость. Ряд стран мира, включая Украину, не признают независимость Косово.

Несколько дней назад ситуация в Косово значительно обострилась — правительство Косово потребовало не пропускать автомобили с сербскими номерами и обязало владельцев менять их на временные косовские номера.

Недовольные этим этнические сербы, проживающие на севере Косово, заблокировали пограничные переходы Ярина и Брняк. В результате Косово направило в пограничную зону полицейский спецназ. В ответ свои войска в боевую готовность привела Сербия и выдвинула их к границе.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что возглавляемая им страна задействует все силы в ответ на обострение обстановки на границе с Косово в случае нападения на косовских сербов и бездействия НАТО.

В то же время он отметил, что Сербия уважает Кумановская соглашение 1999 года, которое положило конец бомбардировкам Югославии странами НАТО и обеспечило вывод югославской армии из Косово.

Сербия не вошла на территорию Косово из-за Кумановского соглашения. Только тогда, когда произойдет погром нашего населения, мы отреагируем. Я сказал это в НАТО и уверен, что они меня поняли, — заявил Вучич.

По его словам, Сербия дает странами НАТО 24 часа на то, чтобы те отреагировали на конфликтную ситуацию.

Они (власти Косово — ред.) не начали погром нашего населения, это лишь политическая игра, мы просто наблюдаем, — добавил он.

Источник: Pink