Арсенал у Калинівці підірвали, стверджує генпрокурор. Фото: vlasno.info

https://racurs.ua/ua/n160786-arsenal-u-kalynivci-pidirvaly-genprokuror.html

Ракурс

Вибухи на військових складах у Калинівці у 2017 році сталися внаслідок диверсії.

Версія диверсії в 48-му арсеналі в Вінницької області підтверджується отриманими доказами. Доведено, що на військовий склад проникли сторонні особи, які встановили підривний пристрій. Це свідчать докази та висновки вже одержаних і долучених до матеріалів провадження судові експертизи, протоколи проведених негласних розшукових дій, допитів свідків та оглядів. Про це 27 вересня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на власній сторінці у Facebook.

Очільник Офісу генпрокурора зазначила, що з урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на Донбасі, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів і вибухів на українських складах російськими диверсантами або бойовиками ДНР та ЛНР.

З цією метою прокурори та слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва. Наразі очікується відповідь від компетентних органів Чехії вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року в населеному пункті Врбетице, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Венедіктова наголосила, що продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015−2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, складі ракетно-артилерійського озброєння сектору «А» у місті Сватове, 65 арсеналі у місті Балаклія та 6 арсеналі у місті Ічня.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року у місті Калинівка почали вибухати боєприпаси на складах 48 арсеналу військової частини А1119. Від вибухів боєприпасів у селах пошкоджені близько 2 тис. будівель. Після ліквідації надзвичайної події, сапери виявили 998 вибухонебезпечних предметів. Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко тоді заявляв, що вибухи на складах зброї мали ознаки цілеспрямованих диверсій.

У вересні 2019 року вибухи в Калинівці знову пролунали поблизу військових складів. На щастя, пожежу вдалося оперативно ліквідувати.