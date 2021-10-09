Alfa Romeo випустить п’ять нових автомобілів до 2026 року. Фото: infomotori.com

https://racurs.ua/ua/n161410-alfa-romeo-vypustyt-p-yat-novyh-avtomobiliv-podrobyci.html

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Alfa Romeo (Альфа Ромео), італійська автомобілебудівна компанія, запланувала до 2026 року випустити п’ять новинок — по одній моделі щороку.

Наразі розсекречений лише один новий автомобіль — гібридний кросовер Tonale, виробництво якого збиралися запустити до кінця 2021 року. Згодом випуск машини відклали, щоб доопрацювати силову установку. Очікується, що машина дебютує у березні 2022 року, а в продаж надійде наступного літа. Про це глава Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато заявив в інтерв’ю виданню Automotive News Europe.

Інші чотири майбутні моделі глава компанії не розкрив через секретність. Однак інсайдери пишуть, що «Альфа Ромео» випустить також компактний кросовер Brennero, який розділить платформу STLA Small з Fiat 500X і Jeep Renegade. Джип випускатимуть на заводі в Польщі.

Не виключено, що однією з засекречених новинок буде флагманське купе GTV у гібридній та електричній версії. Про випуск цієї машини говорили ще у 2018 році, але потім проект заморозили.

За словами Імпарато, компанія зацікавлена у відродженні таких культових моделей, як GTV і Duetto. Але спершу фахівці хочуть довести компанію до певного рівня економічних показників, а вже потім випускати іміджеві автомобілі.

Нагадаємо, спорткар для дітей Aston Martin DB5 випустили з нагоди прем'єри нового фільму про Джеймса Бонда «Не час вмирати». Міні-копія спорткара приводиться в рух електродвигуном, а в оснащення входить безліч «шпигунських» пристроїв.

Джерело: Automotive News Europe