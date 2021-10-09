У крові Полякова виявили метадон та алкоголь. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n161409-u-krovi-polyakova-vyyavyly-metadon-ta-alkogol-nardep.html

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Метадон і алкоголь виявила токсикологічна експертиза в крові загиблого народного депутата Антона Полякова.

Смерть парламентаря від групи «За майбутнє" настала внаслідок реакції алкоголю і наркотичного препарату метадон. Про це 9 жовтня повідомила нардеп від фракції «Слуга народу» Галина Янченко на власній сторінці у Facebook.

Смерть Антона Полякова наступила внаслідок реакції алкоголю та метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, метадон — це наркотична речовина, яка посилює ефект від вживання алкоголю. Навіть від мізерної дози цього препарату людина стає більш п’яною, ніж зазвичай.

Нагадаємо, 8 жовтня столична поліція отримала інформацію про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова. Парламентар помер приблизно о 3.00. Результати розтину показали, що помер він через гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця.

У столичній поліції повідомили, що причинами смерті Полякова могли бути хронічне захворювання або отруєння невідомою речовиною (самостійно або іншою особою). Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».

Раніше голова поліції Києва Іван Вигівський заявив, що перед смертю Поляков вживав спиртне з помічником нардепа Анни Скороход Рустамом Джамбулатовим, у його крові виявили 1 проміле алкоголю.