Антон Поляков, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161377-polyakov-posvaryvsya-zi-spivmeshkankou-policiya-nazvala-versiyi-smerti-nardepa.html

Ракурс

Антон Поляков, народний депутат, член депутатської групи «За майбутнє", помер в ніч на сьогодні, 8 жовтня.

Керівник поліції Києва Іван Вигівський під час брифінгу назвав основні версії причин смерті нардепа.

За його словами, причинами смерті Полякова могли бути хронічне захворювання або отруєння невідомою речовиною (самостійно або іншою особою).

Більше схиляємося до того, що це природна смерть, — зазначив він.

Вигівський зазначив, що тілесних ушкоджень у Полякова не виявили, окрім травм на шиї, котрі, як вважають у поліції, могли виникнути, коли депутата витягали з авто для надання першої допомоги.

За версією слідства, у вечір перед смертю Поляков випивав з помічником нардепа Анни Скороход Рустамом Джамбулатовим. При цьому, за словами Вигівського, Джамбулатов не пив, а в крові Полякова було близько 1 проміле алкоголю. Після цього вони ще півтори години каталися по місту.

За словами Вигівського, Поляков не хотів їхати додому, тому що посварився зі співмешканкою, ім’я якої слідство не називає. Коли Джамбулатову набридло катати Полякова по місту, він викликав йому таксі, щоб той дістався додому.

Таксист віз депутата по маршруту, поки не порушив правила дорожнього руху, перетинаючи подвійну суцільну смугу, чим привернув увагу поліцейських.

Правоохоронці помітили, що Полякову, який перебував на задньому сидінні, погано (у нього почалася блювота) і почали надавати першу медичну допомогу. Медики, які згодом прибули, застосовували дефібрилятор, щоб реанімувати депутата, але він не допоміг врятувати Полякова.

Виговський зазначив, що погіршення стану Полякова також помітив і таксист під час руху.

Він бачив, що йому (Полякову — ред.) зле, але він каже: «не перший раз, коли я везу, хто після нічних закладів, йому погано», — зазначив Виговський. — Це фактично був момент, коли його зупиняли (поліцейські — ред.), буквально хвилина.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з позначкою «природна смерть».

Сказати, що це було навмисне вбивство, ми не можемо, — наголосив Вигівський.

Він додав, що Джамбулата та таксиста допитали, проте їх не затримували і вони не є підозрюваними в цій справі.