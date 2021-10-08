Причину смерті нардепа Полякова назвали в прокуратурі. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n161354-prychynu-smerti-nardepa-polyakova-nazvaly-v-prokuraturi.html

Ракурс

Антон Поляков, народний депутат з групи «За майбутнє", помер через гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця.

Про це свідчать результати розтину. При цьому слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень. Попередньо відомо, що у ніч на 8 жовтня нардепа знайшли у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Водій таксі розповів, що за кілька хвилин до того Поляков сів у його автомобіль біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі. Згодом політику стало зле й у нього почалася нудота. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але було марно.

За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідує справу київська поліція. У померлого виявили та вилучили цінні речі, документи, мобільний телефон та гроші. Автомобіль таксі також вилучили, а водія допитують.

Нагадаємо, 8 жовтня столична поліція отримала інформацію про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова. Парламентар помер приблизно о 3.00.