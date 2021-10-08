Нардепа Полякова знайшли мертвим

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті народного депутата України Антона Полякова.

8 жовтня до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Полякова — народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку вночі стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Поляков помер приблизно о третій годині ночі.

Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

34-річний Поляков — український політик, підприємець, громадський діяч, волонтер, керівник «Українського центру протидії злочинності і корупції». Його обрали в Раду від виборчого округу № 206, частина Новозаводського району міста Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони.

30 червня 2020 року він став членом депутатської групи «За майбутнє". Під час місцевих виборів 2020 балотувався на посаду міського голови Чернігова від партії «За майбутнє".