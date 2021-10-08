Нардепа Полякова нашли мертвым

https://racurs.ua/n161342-nardepa-polyakova-nashli-mertvym.html

Ракурс

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Украины Антона Полякова.

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Полякова — народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине ночью стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Поляков умер примерно в три часа ночи.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

34-летний Поляков — украинский политик, предприниматель, общественный деятель, волонтер, руководитель «Украинского центра противодействия преступности и коррупции». Был избран в Раду от избирательного округа № 206, это часть Новозаводского района города Чернигова, Репкинский, Черниговский районы.

30 июня 2020 ггода он стал членом депутатской группы «За будущее». Во время местных выборов 2020 года баллотировался на пост городского головы Чернигова от партии «За будущее».