8 октября - какой религиозный праздник и что нельзя делать

https://racurs.ua/n161341-8-oktyabrya-kakoy-religioznyy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.html

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8 октября Православная церковь чтит память преподобной Евфросинии Александрийской. В мире также отмечают Всемирный день зрения, а в Украине — День юриста. По данным Организации Объединенных Наций, в этот день также празднуют Международный день грамотности.

8 октября — двести восемьдесят первый день года (двести восемьдесят второй в високосные годы). До конца года осталось 84 дня.

Какой религиозный праздник 8 октября

Согласно религиозному календарю, сегодня Православная церковь чтит память преподобной Евфросинии Александрийской.

Ефросинья была родом из Александрии Египетской, она родилась в богатой семье. В 18 лет отец решил отдать ее замуж. Они вместе поехали в монастырь просить благословения на брак от их духовного наставника, но увидев монашескую жизнь, она решила посвятить себя Богу. Вернувшись домой Ефросинья начала поститься, и больше не занималась своей внешностью. После отъезда отца приняла постриг.

День ангела 8 октября

Именины в пятницу празднуют владельцы таких имен: Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия.

Народные приметы на 8 октября