8 октября - какой религиозный праздник и что нельзя делать

8 октября — какой религиозный праздник и что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n161341-8-oktyabrya-kakoy-religioznyy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
8 октября Православная церковь чтит память преподобной Евфросинии Александрийской. В мире также отмечают Всемирный день зрения, а в Украине — День юриста. По данным Организации Объединенных Наций, в этот день также празднуют Международный день грамотности.
8 октября — двести восемьдесят первый день года (двести восемьдесят второй в високосные годы). До конца года осталось 84 дня.
Какой религиозный праздник 8 октября
Согласно религиозному календарю, сегодня Православная церковь чтит память преподобной Евфросинии Александрийской.
Ефросинья была родом из Александрии Египетской, она родилась в богатой семье. В 18 лет отец решил отдать ее замуж. Они вместе поехали в монастырь просить благословения на брак от их духовного наставника, но увидев монашескую жизнь, она решила посвятить себя Богу. Вернувшись домой Ефросинья начала поститься, и больше не занималась своей внешностью. После отъезда отца приняла постриг.
День ангела 8 октября
Именины в пятницу празднуют владельцы таких имен: Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия.
Народные приметы на 8 октября
В этот день делают запасы капусты;
Первый снег 8 октября — зима придет на Михайлов день 21 ноября;
Хорошая погода 8 октября продержится еще три недели;
Первый снег — сухой, значит, лето следующего года будет теплым и не слишком жарким;
Каким будет 8 октября — таким будет и 8 апреля следующего года;
Березовые листья еще не опали — снег выпадет нескоро.