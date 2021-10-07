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Ракурс
8 октября - какой религиозный праздник и что нельзя делать

8 октября — какой религиозный праздник и что нельзя делать

7 окт 2021, 23:05
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8 октября Православная церковь чтит память преподобной Евфросинии Александрийской. В мире также отмечают Всемирный день зрения, а в Украине — День юриста. По данным Организации Объединенных Наций, в этот день также празднуют Международный день грамотности.

8 октября — двести восемьдесят первый день года (двести восемьдесят второй в високосные годы). До конца года осталось 84 дня.

Какой религиозный праздник 8 октября

Согласно религиозному календарю, сегодня Православная церковь чтит память преподобной Евфросинии Александрийской.

Ефросинья была родом из Александрии Египетской, она родилась в богатой семье. В 18 лет отец решил отдать ее замуж. Они вместе поехали в монастырь просить благословения на брак от их духовного наставника, но увидев монашескую жизнь, она решила посвятить себя Богу. Вернувшись домой Ефросинья начала поститься, и больше не занималась своей внешностью. После отъезда отца приняла постриг.

День ангела 8 октября

Именины в пятницу празднуют владельцы таких имен: Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия.

Народные приметы на 8 октября

  • В этот день делают запасы капусты;

  • Первый снег 8 октября — зима придет на Михайлов день 21 ноября;

  • Хорошая погода 8 октября продержится еще три недели;

  • Первый снег — сухой, значит, лето следующего года будет теплым и не слишком жарким;

  • Каким будет 8 октября — таким будет и 8 апреля следующего года;


  • Березовые листья еще не опали — снег выпадет нескоро.

Источник: Ракурс


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