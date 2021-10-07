В Украине несколько снизится температура воздуха, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n161325-stanovitsya-prohladnee-pogoda-v-ukraine-na-8-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 октября предусматривать переменную облачность без осадков. На погоду в стране продолжит влиять антициклон LIOBA, который изменит свое положение, поэтому с севера начнет поступать более прохладная воздушная масса.

В результате ночью в некоторых регионах возможны температуры ниже 0°. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, в юго-восточной части возможны порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве будет со слабой облачностью без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3°, днем — поднимутся до +11…+13°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет ясной, без осадков. Ночью ожидается температура воздуха +1…+3°, днем — +11…+13°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +4…+6° ночью и +13…+15° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 8 октября предусматривает слабую облачность без осадков. Ночью ожидается температура воздуха 0…+2°, днем — +11…+13°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 октября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.