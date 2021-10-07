Гора Поп Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

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Ракурс

Морозную погоду зафиксировали 7 октября в украинских Карпатах.

Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский наблюдался мороз — температура упала до 2° ниже нуля. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на 7.55 7 октября 2021 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 2° мороза по Цельсию. Ветер юго-восточный 12−13 м/с, ясно, — отметило представительство поста.

Как известно, этой осенью в Карпатах уже фиксировались морозы — 21 сентября в горах температура снижалась до 6° ниже нуля.

По прогнозу Gismeteo, 7 октября в Ивано-Франковске будет ясно, а дневная температура воздуха составит 12−18° тепла. Скорость ветра ожидается от 5 до 14 м/с.

Напомним, синоптики отмечали, что в октябре средняя температура воздуха составляет 6−13°, а в Карпатах местами 4−5° тепла. В то же время в этом году во второй месяц осени в Карпатах будет несколько теплее — столбик термометра там будет прогреваться до 6−7° по Цельсию.