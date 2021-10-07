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Ракурс
Гора Піп Іван. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Мороз у Карпатах зафіксували метеорологи (ФОТО)

7 жов 2021, 09:46
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Морозну погоду зафіксували 7 жовтня в українських Карпатах.

Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський спостерігався мороз — температура впала до 2° нижче нуля. Про це повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на 7.55 7 жовтня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 2° морозу за Цельсієм. Вітер південно-східний 12−13 м/с, ясно, — зазначило представництво посту.

Мороз у Карпатах зафіксували метеорологи. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Як відомо, цієї осені в Карпатах вже фіксувалися морози — 21 вересня в горах температура знижувалася до 6° нижче нуля.

За прогнозом Gismeteo, 7 жовтня в Івано-Франківську буде ясно, а денна температура повітря складе 12−18° тепла. Швидкість вітру очікується від 5 до 14 м/с.


Погода в Івано-Франківську. Фото: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики зазначали, що в жовтні середня температура повітря складає 6−13°, а в Карпатах місцями 4−5° тепла. Водночас цьогоріч у другий місяць осені в Карпатах буде дещо тепліше — стовпчик термометра там прогріватиметься до 6−7° за Цельсієм.

Джерело: Ракурс


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