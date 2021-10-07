Арахамия сравнил отставку Разумкова со своим разводом

https://racurs.ua/n161324-arahamiya-sravnil-otstavku-razumkova-so-svoim-razvodom.html

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Давид Арахамия, глава президентской фракции «Слуга народа», сравнил сегодняшнюю отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова со своим разводом и отношениями со своей бывшей женой. Об этом нардеп рассказал во время общения с журналистами в стенах парламента.

Знаете, как бывает при разводе у многих людей. Все зависит от того, как ты расстаешься. Можно расстаться так, что потом придется переходить на другую улицу, а можно расстаться… конечно, будет обида, но спустя несколько месяцев может быть диалог. А дальше можно сотрудничать. Вот у меня две жены. Они могут быть вместе. Первая моя жена и вторая моя жена, мы можем поехать и даже отдыхать вместе. Она может быть со своим бойфрендом, для меня это нормально. Почему? Потому что мы сохранили просто отношения. А может быть и наоборот, — заявил Арахамия в кулуарах Рады.

Журналисты отметили, что нынешняя ситуация не выглядит так, будто президентская фракция «Слуга народа» сохранила хорошие отношения с Разумковым.

Всегда сначала, когда расстаешься, поверьте мне, все друг друга «на три буквы посылают». Это нормальный процесс, — отметил нардеп.

По словам «слуги», дальнейшее развитие ситуации зависит от желания обеих сторон конфликта идти навстречу друг другу. Также он отметил, что ему не нравится, что конфликт вышел «наружу и сейчас за ним наблюдает вся страна».

Политически мы уже не можем быть вместе… Это нормальный процесс, — подытожил Арахамия.

На вопрос, почему монобольшинство не нашло всех необходимых голосов за отставку Разумкова, Арахамия ответил, что многих нардепов с экс-спикером парламента связывают личные отношения. Поэтому, по его словам, они решили не голосовать и не «переступать через себя».