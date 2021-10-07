Арахамія порівняв відставку Разумкова зі своїм розлученням

https://racurs.ua/ua/n161324-arahamiya-porivnyav-vidstavku-razumkova-zi-svoyim-rozluchennyam.html

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Давид Арахамія, очільник президентської фракції «Слуга народу» порівняв сьогоднішню відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зі своїм розлученням і відносинами зі своєю колишньою дружиною. Про це нардеп розповів під час спілкування з журналістами в стінах парламенту.

Знаєте, як буває під час розлучення у багатьох людей. Все залежить від того, як ти розлучаєшся. Можна розлучитися так, що потім доведеться переходити на іншу вулицю, а можна розлучитися… звичайно, буде образа, але через декілька місяців може бути діалог. А далі можна співпрацювати. От у мене дві жінки. Вони можуть бути разом. Перша моя дружина і друга моя дружина, ми можемо поїхати і навіть відпочивати разом. Вона може бути зі своїм бойфрендом, для мене це нормально. Чому? Бо ми зберегли просто стосунки. А може бути й навпаки, — заявив Арахамія в кулуарах Ради.

Журналісти зауважили, що нинішня ситуація не виглядає так, ніби президентська фракція «Слуга народу» зберегла добрі відносини з Разумковим.

Завжди спочатку, коли розлучаєшся, повірте мені, всі один одного «на три літери посилають». Це нормальний процес, — зазначив нардеп.

За словами «слуги», подальший розвиток ситуації залежить від бажання обох сторін конфлікту йти назустріч один одному. Також він зауважив, що йому не подобається, що конфлікт вийшов «назовні і зараз за ним спостерігає уся країна».

Політично ми вже не можемо бути разом… Це нормальний процес, — підсумував Арахамія.

На запитання, чому монобільшість не знайшла усіх потрібних голосів за відставку Разумкова, Арахамія відповів, що багатьох нардепів з екс-спікером парламенту пов’язують особисті стосунки. Тому, з його слів, вони вирішили не голосувати й не «переступати через себе».