Разумкова звільнили — як голосувала Рада за відставку спікера, фото - Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n161289-razumkova-zvilnyly-yak-golosuvala-rada-za-vidstavku-spikera.html

Ракурс

Дмитро Разумков більше не спікер Верховної Ради. Парламент 7 жовтня розглянув постанову про відставку колишнього першого номеру списку партії «Слуги народу» з посади голови Ради.

За таке рішення в парламенті знайшлося 284 голоси.

Відставку Разумкова підтримали 215 представників монобільшості СН, а також її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє" і «Довіра» і шестеро представників «Голосу». Проти проголосували семеро «слуг», четверо утрималися, ще семеро не голосували.

30 вересня фракція «Слуга народу» ініціювала збір підписів за відставку Разумкова з посади спікера парламенту.

Голова фракції Давид Арахамія пояснив такий крок «регламентною війною», розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.

2 жовтня нардепи «Слуги народу» на «виїзному засіданні» у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом. Зеленський також сказав, що у Разумкова «інші політичні погляди», ніж у 73% його виборців.

5 жовтня депутати фракції «Слуга народу», груп «Довіра» та «За майбутнє" відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

Основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають першого віце-спікера Руслана Стефанчука.