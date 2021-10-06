Рада буде призначати нового голову парламенту 8 жовтня.

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Ракурс

Верховна Рада призначить нового голову парламенту 8 жовтня. Про це на брифінгу в кулуарах Ради розповів 6 жовтня очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

Крім Олександра Корнієнка, голови СН, та віце-спікера Руслана Стефанчука, за крісло хочуть поборотися й інші нардепи. Однак прізвищ кандидатів Арахамія не назвав.

Я думаю, у п’ятницю (буде голосування — «Ракурс»). Нам треба провести засідання фракції і визначити в обід обидві кандидатури, а потім ми будемо голосувати, — розповів Арахамія.

Він додав, що звільняти Дмитра Разумкова із посади глави парламенту будуть 7 жовтня, після цього СН запланувала засідання фракції. Засідання Ради 7 жовтня, на якому голосуватимуть з приводу відставки Разумкова, проведе Данило Гетманцев із СН.

Тим часом Разумков в очікуванні відставки збільшив кількість журналістів у Раді.