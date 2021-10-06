Розсекречені перші 159 імен нацистів, які вбивали в Бабиному Яру

Розсекречені перші 159 імен нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру. Фото: russian7.ru

https://racurs.ua/ua/n161236-rozsekrecheni-pershi-159-imen-nacystiv-yaki-vbyvaly-u-babynomu-yaru.html

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Перші 159 імен нацистських солдатів, які вбивали євреїв у Бабиному Ярі в 1941 році, оприлюднив меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Центр почав збирати докази та свідчення, що розкривають правду про страшну трагедію. Спеціально створена наукова робоча група, яка встановлює кожного, хто був причетний або брав безпосередню участь у розстрілах євреїв у Бабиному Яру. А до 80-їрічниці трагедії випустили першу частину великого дослідження щодо тих, хто вбивав українських євреїв 29 і 30 вересня 1941 року. Тоді всього за два дні в Бабиному Яру розстріляли не менше 33 тис. 771 особи. Про це 6 жовтня повідомила прес-служба центру.

Зазначається, що попри те, що командири нацистських підрозділів, що здійснюють вбивство, добре відомі історикам, нова інформація, яку оприлюднив МЦГ «Бабин Яр», детально описує біографії та свідчення командирів і рядових солдатів, які вбивали євреїв, жінок і дітей, молодих і літніх в Бабиному Ярі.

В меморіальному центрі відзначили, що серед цих 159 нацистів були люди з усієї Німеччини та інших країн, які перебували під нацистським контролем. Вік убивць становив від 20 до 60 років. Деякі солдати були освіченими, а інші — ні. Серед них були інженери та вчителі, водії та продавці. Деякі були одружені. Також встановлено, що після масового вбивства переважна більшість із них повернулася до нормального життя.

Повідомляється, що більшість солдатів, які вчинили розправу, дали свідчення в суді і були визнані невинними, за винятком небагатьох командирів і рядових.

З повним списком нацистських солдатів, причетних до розстрілів у Бабиному Яру, а також із доказами їхньої провини можна ознайомитися за посиланням.

Як відомо, 6 жовтня о 19.00 президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Нагадаємо, дисидент і член ініціативної групи «Першого грудня» Йосиф Зісельс заявив, що Володимир Путін хоче використати проект будівництва меморіалу «Бабин Яр», аби спаплюжити Україну та зобразити її нацистською та антисемітською державою.