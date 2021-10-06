Рассекречены первые 159 имен нацистов, убивавших в Бабьем Яру

Рассекречены первые 159 имен нацистов, убивавших евреев в Бабьем Яру. Фото: russian7.ru

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Первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру в 1941 году, обнародовал мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр».

Центр начал собирать доказательства и свидетельства, раскрывающие правду о страшной трагедии. Специально создана научная рабочая группа, которая устанавливает каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру. А к 80-й годовщине трагедии выпустили первую часть большого исследования относительно тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда всего за два дня в Бабьем Яру расстреляли не менее 33 тыс. 771 человека. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Центра.

Отмечается, что несмотря на то, что командиры нацистских подразделений, осуществляющих убийство, хорошо известны историкам, новая информация, которую обнародовал МЦГ «Бабий Яр», подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, которые убивали евреев, женщин и детей, молодых и пожилых в Бабьем Яре.

В мемориальном центре отметили, что среди этих 159 нацистов были люди со всей Германии и других стран, которые находились под нацистским контролем. Возраст убийц составлял от 20 до 60 лет. Некоторые солдаты были образованными, а другие — нет. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты. Также установлено, что после массового убийства подавляющее большинство из них вернулось к нормальной жизни.

Сообщается, что большинство солдат, которые совершили расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых.

С полным списком нацистских солдат, причастных к расстрелам в Бабьем Яру, а также с доказательствами их вины можно ознакомиться по ссылке.

Как известно, 6 октября в 19.00 президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напомним, диссидент и член инициативной группы «Первого декабря» Иосиф Зисельс заявил, что Владимир Путин хочет использовать проект строительства мемориала «Бабий Яр», чтобы опорочить Украину и изобразить ее нацистским и антисемитским государством.