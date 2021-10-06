Карантин в Украине – 11 областей стали «оранжевыми». Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n161235-karantin-v-ukraine-11-oblastey-stali-oranjevymi-infografika.html

Ракурс

Карантин в Украине усилили из-за стремительного распространения коронавируса. Сейчас 11 регионов демонстрируют показатели «оранжевой» зоны карантина.

По состоянию на 6 октября «оранжевыми» являются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области. Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается красный уровень госпитализаций COVID-больных.

Уровень заболеваемости коронавирусом в целом по стране составляет 315 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. В Киеве уровень заболеваемости — 210 на 100 тыс. населения.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 5 октября, зарегистрировали 12 тыс. 662 новых заболевших коронавирусом, а от осложнений инфекции умерли 320 человек. В больницы при этом попали 3 тыс. 745 человек.