Восстановленное видео из «Укрэксимбанка» полиция привлекла к материалам следствия

https://racurs.ua/n161234-vosstanovlennoe-video-iz-ukreksimbanka-policiya-privlekla-k-materialam-sledstviya.html

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Скандал со съемочной группой «Схем» обрастает подробностями. Полиция привлекла к материалам расследования восстановленное видео из кабинета председателя правления «Укрэксимбанка».

На нем зафиксированы действия сотрудников банка в отношении журналистов «Радио Свобода».

Как сообщил на своей странице в Фейсбук министр внутренних дел Денис Монастырский, в ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи. Его также приобщат к материалам уголовного производства как вещественное доказательство и направят на экспертизу.

Министр напомнил, что Нацполиция по заявлению журналистов 4 октября открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

Монастырский заверил, что расследование не займет много времени и после получения результатов экспертиз «правонарушителям будет объявлена согласованное с прокуратурой подозрение».

Министр добавил и собственную оценку инцидента.

Такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей, — написал глава МВД.

Напомним, что вечером 5 октября «Схемы» выложили восстановленное видео из кабинета Евгения Мецгера. Сразу после этого появилась жесткая реакция Банковой, а председатель правления «Укрэксимбанка» раскаялся и ушел в отставку.