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Ракурс
Відновлене відео з “Укрексімбанку” поліція долучила до матеріалів слідства

Відновлене відео з «Укрексімбанку» поліція долучила до матеріалів слідства

6 жов 2021, 11:02
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Скандал зі знімальною групою «Схем» обростає подробицями. Поліція долучила до матеріалів розслідування відновлене відео з кабінету голови правління «Укрексімбанку».

На ньому зафіксовані дії співробітників банку стосовно журналістів «Радіо Свобода».

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису. Його також долучать до матеріалів провадження в якості речового доказу та спрямують на експертизу.

Міністр нагадав, що Нацполіція за заявою журналістів 4 жовтня відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Монастирський запевнив, що розслідування не забере багато часу і після отримання результатів експертиз «правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри».

Міністр додав і власну оцінку інциденту.


Така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців, — написав очільник МВС.

Нагадаємо, що увечері 5 жовтня «Схеми» виклали відновлене відео з кабінету Євгена Мецгера. Відразу після цього з’явилася жорстка реакція Банкової, а голова правління «Укрексімбанку» розкаявся і пішов у відставку.

Джерело: Ракурс


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