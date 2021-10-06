Голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n161233-skandal-v-ukreksimbanku-pislya-reakciyi-op-mecger-rozkayavsya-i-pishov-u-vidstavku.html

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Голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер розкаявся через те, що наказав напасти на журналістів програми «Схеми».

Посадовець визнав, що повністю усвідомлює свою відповідальність. Мецгер вже написав заяву про складання повноважень голови правління, доки триватиме розслідування Національної поліції та внутрішня перевірка в банку. Це банкір зробив для того, щоб «зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу». Відповідна заява 6 жовтня з’явилася на веб-сторінці «Укрексімбанку».

Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність, — йдеться в заяві.



Нагадаємо, 4 жовтня у державному «Укрексімбанку» напали на знімальну групу «Схем», яка записувала інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. ЗМІ вважають, напад стався через незручні запитання, які не сподобалися Мецгеру.

Після оприлюдненого відео нападу в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський засуджує дії керівництва державного банку. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що відсторонення від займаної посади голови правління банку видається логічним рішенням.