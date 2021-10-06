Разумков пояснив, чому попроситься у фракцію «Слуги народу». Фото: УП

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Дмитро Разумков уже найближчими днями може залишитися без посади голови Верховної Ради через дії «Слуги народу».

Спікер парламенту у своєму телеграм-каналі розповів, чи писатиме заяву на вступ до фракції політичної партії «Слуга народу».

Думаю про це, але ще вагаюся з приводу змісту такої заяви. Попередньо планую написати, що готовий повернутися до лав «Слуг» задля того, щоб продемонструвати їх невігластво і блюзнірство з середини, — сказав Разумков.

Спікер згодом у соцмережах пояснив, що телеграм-канал, який повідомив про ймовірне подання заяви на вхід до СН, є фейковим. Його назва майже співпадає із єдиним справді офіційним каналом спікера.

Як відомо, в Офісі президента заявили про намір відправити у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Фінальною крапкою конфлікту зі спікером для Зеленського стала протидія законопроекту про олігархів, що був проголосований депутатами напередодні та за відсутності Разумкова — засідання сесії вів Стефанчук. Разумкова, всупереч Банковій, розкритикував законопроект і направив його на розгляд до Венеціанської комісії.

Разумков прокоментував слова президента, що його політичні погляди відрізняються від програми «слуг». Спікер Верховної Ради підкреслив, що не бачить конкретики, коли його звинувачують у відриві від партії. Глава парламенту впевнений, що він добре пам’ятає принципи, цінності та обіцянки, які давала «Слуга народу».

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков прокоментував голосування у парламенті, під час яких його відсторонили від ведення пленарних засідань.