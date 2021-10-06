Разумков объяснил, почему попросится во фракцию «Слуги народа». Фото: УП

https://racurs.ua/n161232-razumkov-obyasnil-pochemu-poprositsya-vo-frakciu-slugi-naroda.html

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Дмитрий Разумков уже в ближайшие дни может остаться без должности председателя Верховной Рады из-за действий «Слуги народа».

Спикер парламента в своем телеграм-канале рассказал, будет ли писать заявление на вступление во фракцию партии «Слуга народа».

Думаю об этом, но еще сомневаюсь по поводу содержания такого заявления. Предварительно планирую написать, что готов вернуться в ряды «Слуг» для того, чтобы продемонстрировать их невежество и кощунство изнутри, — сказал Разумков.

Спикер впоследствии в соцсетях пояснил, что телеграм-канал, который сообщил о возможном заявлении на вход во фракцию СН, является фейковым. Его название почти совпадает с единственным настоящим официальным каналом Разумкова.

Как известно, в Офисе президента намерены отправить в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Финальной точкой конфликта со спикером для Зеленского стало противодействие законопроекту об олигархах, который был проголосован депутатами накануне и в отсутствии Разумкова — заседание сессии вел Стефанчук. Разумков, вопреки Банковой, раскритиковал законопроект и направил его на рассмотрение к Венецианской комиссии.

Разумков прокомментировал слова президента, что его политические взгляды отличаются от программы «слуг». Спикер Верховной Рады подчеркнул, что не видит конкретики, когда его обвиняют в отрыве от партии. Глава парламента уверен, что он хорошо помнить принципы, ценности и обещания, которые давала «Слуга народа».

Напомним, ранее Дмитрий Разумков прокомментировал сегодняшние голосования в парламенте, во время которых его отстранили от ведения пленарных заседаний.