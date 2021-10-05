Разумков назвал незаконными действия «слуг» в Раде / Фото: Yan Dobronosov в Facebook

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Ракурс

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, который в ближайшие дни может остаться без должности, прокомментировал сегодняшние голосования в парламенте, во время которых его отстранили от ведения пленарных заседаний.

Где-то я ошибся. Ошибся в людях. И в ценностях, с которыми они шли… Что с должностью, что без нее — главное оставаться человеком… Я знаю, что такие люди в Раде есть, даже несмотря на то, что сейчас очень трудно, вы даже не представляете насколько… Но они (люди, которые поддерживают Разумкова — ред.) есть., — отметил отстраненный спикер парламента во время общения с журналистами в стенах ВР 5 октября.

Также представители СМИ поинтересовались у нардепа, считает ли он, что его отстранение состоялось законно. В ответ Разумков заявил:

Нет, это было незаконно… Люди (депутаты — ред.) знают, что это произошло незаконно. Доказывать это сейчас — бороться с ветряными мельницами… Я не держусь за должность. Но парламент должен быть парламентом, иначе разрушается баланс.

Он подчеркнул, что законы в государстве работают только тогда, когда их выполняют.

Если такого нет, есть желание показать силу… Я мешать не буду… Время расставит все на свои места, — отметил председатель Рады.

Также он коротко прокомментировал вопрос, инициирована ли его отставка Офисом президента Владимира Зеленского.

Я не знаю, но вы знаете откуда вчера шел Арахамия (с Банковой — ред.)… Достаточно было сбора подписей (за отставку Разумкова — ред.) в Трускавце, чтобы понять, что они не хотят меня видеть в команде, — подытожил политик.

Напомним, народные депутаты назначили голосование за отставку Разумкова на 7 октября.