Рада назначила дату увольнения Разумкова

Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/n161190-rada-naznachila-datu-uvolneniya-razumkova.html

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, оставит свою должность в ближайшее время.

Народные депутаты назначили голосование за его отставку на 7 октября. Об этом стало известно из трансляции Рады.

За назначение отставки Разумкова отдали свои голоса 246 народных избранников. Голоса собрали от «Слуг народа» и депутатских объединений «Доверие» и «За будущее».

Напомним, ранее мы сообщали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был отстранен от проведения заседаний на два дня. Его обвинили в нарушении регламента на согласительном совете.