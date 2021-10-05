Рада назначила дату увольнения Разумкова

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Разумков. Фото: УП
Рада назначила дату увольнения Разумковаhttps://racurs.ua/n161190-rada-naznachila-datu-uvolneniya-razumkova.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, оставит свою должность в ближайшее время.
Народные депутаты назначили голосование за его отставку на 7 октября. Об этом стало известно из трансляции Рады.
За назначение отставки Разумкова отдали свои голоса 246 народных избранников. Голоса собрали от «Слуг народа» и депутатских объединений «Доверие» и «За будущее».
Напомним, ранее мы сообщали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был отстранен от проведения заседаний на два дня. Его обвинили в нарушении регламента на согласительном совете.
.