Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разумков. Фото: УП

Рада назначила дату увольнения Разумкова

5 окт 2021, 13:30
999

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, оставит свою должность в ближайшее время.

Народные депутаты назначили голосование за его отставку на 7 октября. Об этом стало известно из трансляции Рады.


Голосование. Скриншот: РакурсЗа назначение отставки Разумкова отдали свои голоса 246 народных избранников. Голоса собрали от «Слуг народа» и депутатских объединений «Доверие» и «За будущее».

Напомним, ранее мы сообщали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был отстранен от проведения заседаний на два дня. Его обвинили в нарушении регламента на согласительном совете.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров