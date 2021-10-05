Рада призначила дату звільнення Разумкова

Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161190-rada-pryznachyla-datu-zvilnennya-razumkova.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, залишиться без посади вже найближчим часом.

Народні депутати призначили голосування за його відставку на 7 жовтня. Про це стало відомо з трансляції Ради.

За призначення відставки Разумкова віддали свої голоси 246 народних обранців. Голоси зібрали, переважно, від «Слуг народу» та депутатських об'єднань «Довіра» й «За майбутнє".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков був відсторонений від проведення засідань на два дні. Його звинуватили в порушенні регламенту на погоджувальній Раді.