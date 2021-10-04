Разумкова видалили з чату «Слуги народу». Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n161142-ty-z-inshoyi-pisochnyci-razumkova-vydalyly-z-chatu-slugy-narodu-foto.html

Ракурс

«Слуга народу» вирішила забрати у Дмитра Разумкова посаду спікера парламенту через розбіжності з поглядами партії. Ще до його відставки нардепа видалили з чату «слуг».

Голови Верховної Ради видалив зі спільноти особисто глава фракції Давид Арахамія, пояснивши свій вчинок поведінкою Разумкова на погоджувальній раді. Скріншот видалення з чату з’явився в розпорядженні журналістів.

Присутність опозиційних політиків у чатах чужих фракцій не варіант, — написав Арахамія.

Тим часом глава партії Олександр Корнієнко заявив про наявність за відставку Разумкова 190 голосів серед «слуг». При цьому прихильникам Разумкова він порадив займатися своїм політичним майбутнім, але поки їх не будуть виключати з фракції.

Як уточнив Корнієнко, він не впевнений, що рішення позбавити Разумкова депутатського мандата підтримає фракція. Тим часом Разумков прокоментував своє видалення з чату нардепів від «Слуги народу».

Спокійно відношуся до таких спроб колеги продемонструвати, що він хоч чимось керує і хоч десь має права адміністратора. Але хочу зауважити, що так звані «партійні чати» у випадку фракції політичної партії «Слуга народу» несуть суто розважальну функцію, і ніяких рішень в них не приймають, — сказав голова Верховної Ради.

Як відомо, в Офісі президента заявили про намір відправити у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Фінальною крапкою конфлікту зі спікером для Зеленського стала протидія законопроекту про олігархів, що був проголосований депутатами напередодні та за відсутності Разумкова — засідання сесії вів Стефанчук. Разумкова, всупереч Банковій, розкритикував законопроект і направив його на розгляд до Венеціанської комісії.

Раніше Разумков прокоментував слова президента, що його політичні погляди відрізняються від програми «слуг». Спікер Верховної Ради підкреслив, що не бачить конкретики, коли його звинувачують у відриві від партії.

Глава парламенту впевнений, що він добре пам’ятає принципи, цінності та обіцянки, які давала «Слуга народу».