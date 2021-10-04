Росія заборонила масові заходи після рекорду по хворим на COVID-19

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161141-rosiya-zaboronyla-masovi-zahody-pislya-rekordu-po-hvorym-na-covid-19.html

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У Росії зареєстрували рекордну кількість заражень коронавірусів за добу — 25 тисяч 781 випадок.

Через спалах епідемії влада впровадила заборону на масові заходи по всій країні. Про це розповіла голова Росспоживнагляду Анна Попова, передає РИА «Новости».

Зазначається, що кількість заражених за добу побило максимальне значення з 2 січня. Показник також співвідноситься зі значеннями початку липня поточного року, коли йшов підйом, пов’язаний із поширенням «Дельти».

За минулу добу від коронавірусу в Росії померли 883 людини. Найбільше смертей на понеділок зафіксовано в Москві — 66, у Санкт-Петербурзі — 60, у Свердловській області — 43.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Донецьку спостерігається справжня катастрофа з захворюваністю коронавірусною хворобою COVID-19. У місті не вистачає лікарів, кисню й місць у лікарнях, швидкі не приїжджають на виклики.

Джерело: РИА «Новости»