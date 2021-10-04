Россия запретила массовые мероприятия после рекорда по больным COVID-19

Коронавирус. Фото: istock

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В России зарегистрировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки — 25 тысяч 781 случай.

Из-за вспышки эпидемии власти внедрили запрет на массовые мероприятия по всей стране. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что количество зараженных за сутки побило максимальное значение со 2 января. Показатель также соотносится со значениями начала июля текущего года, когда шел подъем, связанный с распространением «Дельты».

За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 883 человека. Больше всего смертей на понедельник зафиксировано в Москве — 66, в Санкт-Петербурге — 60, в Свердловской области — 43.

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Донецке наблюдается настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19. В городе не хватает врачей, кислорода и мест в больницах, скорые не приезжают на вызовы.

Источник: РИА «Новости»