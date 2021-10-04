В Донецке — катастрофа с заболеваемостью COVID-19

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Известия»

https://racurs.ua/n161125-v-donecke-katastrofa-s-zabolevaemostu-covid-19.html

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Во временно оккупированном Донецке наблюдается настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

В городе не хватает врачей, кислорода и мест в больницах, скорые не приезжают на вызовы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе журналист Денис Казанский.

Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но, судя по всему, они огромные, — подчеркивает Казанский.

Казанский отмечает, что проблема с коронавирусом является настолько масштабной, что ее начали признавать оккупанты.

Если раньше почти отрицали эпидемию, признавая лишь несколько десятков больных в день, то теперь уже признают по 600−700. Еще в середине сентября заявили, что госпитали загружены на 100%. И с тех пор ситуация только ухудшилась, — подчеркивает журналист.

Казанский отмечает, что в Донецке врачи массово увольняются после получения российских паспортов и едут в РФ, не желая работать за 8 тыс. рублей (около 3 тыс. грн) в месяц.

Кроме того, из-за отсутствия кислорода больным приходится самостоятельно покупать кислородные концентраторы. При этом купить их в ОРДЛО почти невозможно (завозят небольшое количество), так же как и завезти с контролируемой Украины территории — КПВВ перекрыты боевиками.

Поэтому их приходится за взятки провозить из РФ или платить вдвое больше перекупщикам — речь идет о суммах в 1 тыс. долл. США. У большинства больных таких денег нет, поэтому им остается только рассчитывать на силы собственного организма.