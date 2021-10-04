Вакцинация от коронавируса. Фото: kyiv.comments.ua/

https://racurs.ua/n161124-vakcinirovannyh-nardepov-predlagaut-poschitat-v-rade-video.html

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Верховная Рада Украины работает с нарушениями масочного режима и правил вакцинации в коллективах. Об этом заявила заместитель председателя Рады Елена Кондратюк.

Педагоги, медики, местные администрации вынуждены работать в новых условиях — более 80% человек в коллективе должны быть вакцинированными. Хочу призвать Верховную Раду показать пример и рассказать о количестве вакцинированных депутатов, — сказала нардеп на заседании согласительного совета парламента.

Кондратюк решила начать с себя и показала сертификат о прохождении вакцинации. После этого она призвала депутатов «приобщиться к откровенным разговорам».

Хотела бы понимать, в каком коллективе я работаю. Сколько в Верховной Раде вакцинированных депутатов и работников? — сказала заместитель спикера Рады.

Также она считает, что нардепы должны перейти в онлайн-режим работы, если не готовы делать прививки. Кравчук призвала депутатов показывать пример украинцам — носить маски и вакцинироваться.

Напомним, ранее мы сообщали, что меньше половины депутатов Верховной Рады получили прививку от коронавируса.