Саакашвили. Фото: BBC

https://racurs.ua/n161123-brodil-chetyre-dnya-saakashvili-ne-uznali-v-gruzii.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, вернулся на родину инкогнито — до ареста он бродил по стране неузнаваемый.

Его дважды останавливали полицейские, но они так и не разглядели в мужчине бывшего президента. Об этом сообщает радио «Мтаври»

Близкая соратница Саакашвили Эка Херхеулидзе рассказала, что машину с Саакашвили якобы остановили из-за превышения скорости. Сотрудники Министерства внутренних дел не опознали Саакашвили из-за одетой медицинской маски. Другой случай даже попал на камеры наблюдения.

Он гулял по Батумскому бульвару и его не узнали. Более того, его даже остановила полиция, но тоже не узнала, — сказала Херхеулидзе.

Как она заявила, до момента ареста Саакашвили был в Грузии уже четыре дня. Между тем, сторонники экс-президента собираются на акцию в Тбилиси с требованием его освобождения. Лидер партии Саакашвили «Единое нацдвижение» Ника Мелия призвала сторонников Саакашвили прийти в тюрьму, где он сидит, до трех часов дня. Лозунг акции — «Свободу Михо».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Грузии задержали хозяина квартиры, в которой скрывался бывший президент Михаил Саакашвили.

Источник: Радио «Мтаври»