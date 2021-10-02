В Грузии задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

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Во время задержания Михаила Саакашвили, фото: «Думская»
В Грузии задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвилиhttps://racurs.ua/n161075-v-gruzii-zaderjali-vladelca-kvartiry-gde-skryvalsya-saakashvili.htmlРакурс
В Грузии задержали хозяина квартиры, в которой скрывался бывший президент этой страны Михаил Саакашвили.
Об этом сообщает издание «Эхо Кавказа» со ссылкой на начальника криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.
По словам Челидзе, Саакашвили, в Грузии находился в розыске, задержали на одной из квартир в Глдани-Надзаладивском районе Тбилиси.
Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации, — отметил Челидзе.
Отмечается, что в отношении Саакашвили МВД Грузии начало расследование по факту незаконного пересечения границы (ст. 344 Уголовного кодекса Грузии).
Саакашвили 1 октября неожиданно прибыл в Грузию после восьми лет отсутствия. В тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
Позже стало известно, что Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.
Напомним, 1 октября грузинские СМИ опубликовали видео задержания Саакашвили.
Источник: «Эхо Кавказа»
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