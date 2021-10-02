Трактор с детьми перевернулся в Одесской области — погиб девятилетний мальчик

Последствия ДТП с трактором в Одесской области, фото: Нацполиция

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В Одесской области девятилетний мальчик погиб в результате опрокидывания трактора с прицепом, в котором в то время находились пятеро несовершеннолетних — мальчики в возрасте от девяти до 15 лет.

Инцидент произошел в селе Петрово Одесского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что травмированный ребенок умер в карете скорой помощи, другие несовершеннолетние не пострадали.

По предварительной информации правоохранительных органов, водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины.

После ДТП водитель убежал, в настоящее время полицейские устанавливают его местонахождение, — отмечают в полиции.

Сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в августе 2018 года на Черниговщине перевернулся автобус с детьми-спортсменами.