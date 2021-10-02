Порошенко выиграл кассацию против Портнова в Верховном суде

Петр Порошенко, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n161073-poroshenko-vyigral-kassaciu-protiv-portnova-v-verhovnom-sude.html

Ракурс

Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы пятого президента Украины Петра Порошенко, партии «Европейская Солидарность» и телеканала «Прямой» в деле по иску бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Верховный Суд отменил соответствующее решение Печерского суда и Киевского апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Портнов в августе 2019 года подал иск, прося признать недостоверным и опровергнуть утверждение о том, что материалы так называемого «дела моряков» «несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе».

Отмечается, что Небензя цитировал материалы этого дела на заседании Совбеза ООН с целью оправдать действия РФ во время захвата украинских кораблей в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Верховный суд в своем постановлении отметил, что суды предыдущих инстанций не предоставили оценки доказательствам относительно достоверности распространенной информации, в частности:

заявлению Портнова «о содеянном уголовном нарушении» в «Деле моряков»;

распечатке текста выступления Небензи на заседании Совбеза ООН, на котором он цитировал заявление Портнова относительно «Дела моряков»;

распечатке Портнова в Telegram-канале по «Делу моряков» и его осведомленности по этому делу.

Напомним, в мае 2019 года Портнов подал в ГБР заявление, в котором говорилось, что Порошенко якобы превышал свои служебные полномочия, отправив в ноябре 2018 года украинских моряков в Керченский пролив, где их впоследствии захватили в плен военные страны-агрессора.