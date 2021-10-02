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Петр Порошенко, фото: «Украинская правда»

Порошенко выиграл кассацию против Портнова в Верховном суде

2 окт 2021, 18:17
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Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы пятого президента Украины Петра Порошенко, партии «Европейская Солидарность» и телеканала «Прямой» в деле по иску бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Верховный Суд отменил соответствующее решение Печерского суда и Киевского апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Портнов в августе 2019 года подал иск, прося признать недостоверным и опровергнуть утверждение о том, что материалы так называемого «дела моряков» «несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе».

Отмечается, что Небензя цитировал материалы этого дела на заседании Совбеза ООН с целью оправдать действия РФ во время захвата украинских кораблей в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года.


Верховный суд в своем постановлении отметил, что суды предыдущих инстанций не предоставили оценки доказательствам относительно достоверности распространенной информации, в частности:

  • заявлению Портнова «о содеянном уголовном нарушении» в «Деле моряков»;
  • распечатке текста выступления Небензи на заседании Совбеза ООН, на котором он цитировал заявление Портнова относительно «Дела моряков»;
  • распечатке Портнова в Telegram-канале по «Делу моряков» и его осведомленности по этому делу.

Напомним, в мае 2019 года Портнов подал в ГБР заявление, в котором говорилось, что Порошенко якобы превышал свои служебные полномочия, отправив в ноябре 2018 года украинских моряков в Керченский пролив, где их впоследствии захватили в плен военные страны-агрессора.


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