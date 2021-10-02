Дмитрий Разумков, фото: Zik

https://racurs.ua/n161072-otstavka-razumkova-slugi-sobrali-150-podpisey.html

Ракурс

Депутаты из «Слуги народа» собрали 150 подписей, необходимых для рассмотрения вопроса об отставке действующего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом сегодня, 2 октября, в Трускавце, где проходит выездное заседание «Слуги народа», заявил журналистам народный депутат из «Слуги народа» Алексей Устенко, сообщает издание «Цензор.нет».

Я был 49-м. Но уже собраны более 150 подписей. Этот процесс скоро закончится, — отметил Устенко.

В то же время народный депутат из «Слуги народа» Юлия Гришина в своем Telegram-канале заявила, что голосов в настоящее время 124, однако она ожидает, что это количество значительно возрастет после заседания, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

Напомним, сегодня стало известно, что Разумков пригласил народных депутатов из «Слуги народа» на встречу, которая состоится 4 октября, чтобы обсудить свою «неудовлетворительную» работу в качестве спикера.

Источник: «Цензор.нет», Юлия Гришина