Дмитро Разумков, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n161072-vidstavka-razumkova-slugy-zibraly-150-pidpysiv.html

Ракурс

Депутати зі «Слуги народу» зібрали 150 підписів, необхідних для розгляду питання про відставку чинного голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це сьогодні, 2 жовтня, у Трускавці, де відбувається виїзне засідання «Слуги народу», заявив журналістам народний депутат зі «Слуги народу» Олексій Устенко, повідомляє видання «Цензор.нет».

Я був 49-м. Але вже зібрані понад 150 підписів. Цей процес скоро закінчиться, — зазначив Устенко.

Водночас народний депутат зі «Слуги народу» Юлія Грішина у своєму Telegram-каналі заявила, що голосів наразі 124, проте вона очікує, що ця кількість значно зросте після засідання, на якому розглядатимуть це питання.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Разумков запросив народних депутатів зі «Слуги народу» на зустріч, котра відбудеться 4 жовтня, щоб обговорити свою «незадовільну» роботу як спікера.

Джерело: «Цензор.нет», Юлія Грішина