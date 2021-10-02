Разумков кличе “слуг” на зустріч — деталі

https://racurs.ua/ua/n161064-razumkov-klyche-slug-na-zustrich-detali.html

Ракурс

Дмитро Разумков запросив народних депутатів зі «Слуги народу» на зустріч, щоб обговорити свою «незадовільну» роботу як спікера Верховної Ради. Про це повідомила його прес-секретар Ольга Туній у Фейсбук 2 жовтня.

Туній також оприлюднила документ — звернення Разумкова до фракції монобільшості з пропозицією про зустріч. Приводом для цього став лист за підписом лідера президентської фракції Давида Арахамії про видачу підписних листів із пропозицією відкликати спікера з посади, який надійшов 30 вересня.

Запрошую вас як представників депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» на зустріч у понеділок, 4 жовтня 2021 року, о 18.00 у конференц-зал адмінбудівлі Верховної Ради по вул. М. Грушевського, 5, — йдеться у зверненні Разумкова.



Водночас у суботу в Трускавці, де триває виїзне засідання «Слуги народу» Арахамія заявив, що «Разумков точно не бачить себе зі „Слугою народу“». Тому спікера ВР нібито не запросили у Трускавець. Арахамія не виключив, що сьогодні може почати збирати підписи «слуг» за відставку Разумкова. Він вважає, що це питання буде швидким.