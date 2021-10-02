Стефанчук розповів, чи готовий стати спікером Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n161059-stefanchuk-rozpoviv-chy-gotovyy-staty-spikerom-verhovnoyi-rady.html

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Руслан Стефанчук, віце-спікер Верховної Ради й нардеп від «Слуги народу», розповів, чи претендує він на посаду голови українського парламенту, яку зараз займає Дмитро Разумков.

Я виходив і виходжу з одного — те місце, яке я займаю, першого заступника голови ВР, це те місце, яке найбільше імпонує мені за характером моєї кваліфікації та за характером того, що я роблю, де я максимально корисний, — заявив Стефанчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

З його слів, питання щодо кар'єрного росту у Раді перед ним не стояло.

Поки питання переді мною не стояло. Наскільки я знаю. Це питання не виносилося. Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити план «трійок», план розвитку країни, — додав Стефанчук, який нині перебуває у Трускавці на виїзному засіданні президентської фракції «Слуга народу».



Нагадаємо, що очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 30 вересня запросив підписні листи за відставку Разумкова з посади голови Ради. Він спершу подав звернення від імені фракції, але згодом був змушений особисто подати ще один документ в Апарат Верховної Ради з проханням надати нові листи за відставку Разумкова. Голова ВРУ заявив, що не тримається за посаду й готовий прийняти рішення парламенту.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у політсилі Зеленського повідомляли, що у чаті «слуг» розгорівся скандал через те, що Арахамія особисто подав звернення від імені фракції без урахування думки однопартійців.