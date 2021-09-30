Хто стоїть за відставкою Разумкова, назвали у Зеленського

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Хто стоїть за ініціативою відставки очільника Верховної Ради Дмитра Разумкова, розповів прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. За його словами, глава держави не причетний до запуску процедури збору підписів нардепів за відставку спікера парламенту.

Це ініціатива Давида Арахамії (глави фракції монобільшості — ред.), у нього можна запитати його мотиви щодо того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради, — наголосив Никифоров в коментарі для телеканалу «Україна 24».

Зі слів спікера Зеленського, президент і Разумков «спілкуються, стосунки у них нормальні, кожен виконує свою функцію».

Він також вкотре наголосив, що відставка Разумкова — це ініціатива очільника парламентської фракції «Слуга народу».

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на джерела у політсилі Зеленського повідомили, що у чаті «слуг» розгорівся скандал через те, що Арахамія особисто подав звернення від імені фракції без урахування думки однопартійців. Тому згодом він був змушений подати ще один документ в Апарат Верховної Ради з проханням надати нові підписні листи на відставку Разумкова. Цього разу вже особисто від свого імені, а не фракції «Слуга народу».