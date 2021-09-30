Масова загибель птахів сталася на Сиваші, підозрюють вірус

https://racurs.ua/ua/n160986-masova-zagybel-ptahiv-stalasya-na-syvashi-pidozruut-virus-video.html

Ракурс

Масова загибель птахів сталася на Сиваші в окупованому Криму. На узбережжі вздовж Арабатського заказника фахівці виявили до 7 тис. мертвих пірникозих чорноший і до 200 особин морського голубка, реготухи, пеганки, озерної чайки. Екологи зазначають, що точні причини загибелі птахів наразі невідомі. Орнітологи припускають, що птахи загинули від вірусної інфекції.

На думку фахівців, ця хвороба є специфічною для водоплавних птахів з родини пірникозових, оскільки живих особин цього виду знайти не вдалося. В уцілілих птахів спостерігається ураження центральної нервової системи, порушення координації.

За чисельністю загиблих найбільше пірникози чорношийої, її практично 100% лягло, потім йдуть пеганки і морський голубок. Одиночні особини чомги трапляються, — цитують старшого викладача кафедри геоекології Кримського федерального університету Григорія Прокопова ЗМІ РФ.

За словами вченого, перших мертвих птахів у районі села Соляного біля основи Арабатської стрілки місцеві мешканці почали знаходити 15 вересня.

На думку вченого, ймовірною причиною загибелі птахів може бути вірусна інфекція.

Пірникози — «пролітні» птахи, в Криму лише зимують. Можливо, вони занесли інфекцію на своїх крилах, — зазначив Прокопов.

Окупаційна влада назвала цю ситуацію «рядовою».

Це звичайна ситуація. Громадянам боятися нічого… Проводяться всі необхідні заходи, які дозволять локалізувати вогнище. Також буде проведено обхід подвір’їв із метою виявлення загибелі домашньої птиці, — йдеться у повідомленні окупаційної влади півострова.



Пірникоза чорношия (Podiceps nigricollis) — водоплавна птаха з сімейства пірникозові. Довжина її тіла досягає 28−34 см, маса 250−600 грамів. Гніздиться в Європі, середній і південній Азії, на більшій частині Африки, на півдні і південному заході США і на півночі Південної Америки. Часто селиться разом з чайками, крячками та іншими птахами.