Массовая гибель птиц произошла на Сиваше, подозревают вирус

https://racurs.ua/n160986-massovaya-gibel-ptic-proizoshla-na-sivashe-podozrevaut-virus-video.html

Ракурс

Массовая гибель птиц произошла на Сиваше в оккупированном Крыму. На побережье вдоль Арабатского заказника специалисты обнаружили до 7 тыс. мертвых черношейных поганок и до 200 особей морского голубка, хохотушки, пеганки, озерной чайки. Экологи отмечают, что точные причины гибели птиц пока неизвестны. Орнитологи предполагают, что птицы погибли от вирусной инфекции.

По мнению специалистов, эта болезнь является специфической для водоплавающих птиц из семейства поганковых, поскольку живых особей этого вида найти не удалось. У птиц, которые уцелели, наблюдается поражение центральной нервной системы, нарушение координации.

По численности погибших больше всего черношейной поганки, ее практически 100% легло, затем идут пеганки и морской голубок. Одиночные особи чомги попадаются, — цитируют старшего преподавателя кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Григория Прокопова СМИ РФ.

По словам ученого, первых мертвых птиц в районе села Соляного у основания Арабатской стрелки местные жители начали находить 15 сентября.

По мнению ученого, вероятной причиной гибели птиц может быть вирусная инфекция.

Поганковые — «пролетные» птицы, в Крыму только зимуют. Возможно, они занесли инфекцию на своих крыльях, — отметил Прокопов.

Оккупационные власти назвали эту ситуацию «рядовой».

Это обычная ситуация. Гражданам бояться нечего… Проводятся все необходимые меры, которые позволят локализовать очаг. Также будет проведен обход дворов с целью выявления гибели домашней птицы, — говорится в сообщении оккупационных властей полуострова.



Черношейная поганка (Podiceps nigricollis) — водоплавающая птица из семейства поганковых. Длина ее тела достигает 28−34 см, масса 250−600 граммов. Гнездится в Европе, средней и южной Азии, на большей части Африки, на юге и юго-западе США и на севере Южной Америки. Часто селится совместно с чайками, крачками и другими птицами.