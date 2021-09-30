Арахамия хочет новые листы за отставку Разумкова - от себя, а не «Слуги народа»

https://racurs.ua/n160985-arahamiya-hochet-novye-listy-za-otstavku-razumkova-ot-sebya-a-ne-slugi-naroda.html

Ракурс

Отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады инициирует глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия — 30 сентября он снова обратился в аппарат парламента с просьбой выдать еще одни подписные листы. На этот раз отставку Разумкова инициирует не монобольшинство, а лично Арахамия.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний. СМИ не исключают, что первая попытка «слуг» собрать подписи за отставку Разумкова не увенчалась успехом.

Или фракция «Слуга народа» изменила свою позицию, или председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве спикера парламента с должности было мало. Поступило второе обращение — от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается во второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно, — написала в Фейсбуке Туний.

По данным источников СМИ в президентской политсиле, сегодня в чате «слуг» разгорелся скандал из-за того, что Арахамия лично подал обращение от имени фракции без учета мнения однопартийцев. Поэтому он был вынужден подать документ еще раз, на этот раз от своего имени.