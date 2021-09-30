Подполковник полиции пытал мужчину ради признания в убийстве

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Ради признания в убийстве заместитель начальника одного из отделов Чугуевского районного управления полиции в Харьковской области пытал подозреваемого. Ему инкриминируют пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Следствие установило, что с целью раскрытия убийства, совершенного в ноябре 2019 года на территории одного из районов Харьковщины, подполковник полиции вместе с другими правоохранителями во время общения со свидетелями узнал, что умерший дружил с местным жителем.

С целью быстрого раскрытия убийства полицейский решил использовать недозволенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности мужчины к преступлению. Вечером того же дня он вместе с другими правоохранителями приехал к мужчине. Увидев, что тот уже спит, полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал голову к подушке, чтобы мужчина не мог дышать, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

После этого правоохранители надели на мужчину наручники и привезли в полицейский участок. Там его долгое время поочередно били заполненной водой пластиковой бутылкой.

За это преступления 30 сентября заместителю начальника одного из отделов Чугуевского районного управления полиции сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Также ГБР устанавливает соучастников уголовного преступления.