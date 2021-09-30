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Ракурс
Підполковник поліції катував чоловіка заради зізнання у вбивстві

Підполковник поліції катував чоловіка заради зізнання у вбивстві (ФОТО)

30 вер 2021, 18:16
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Заради зізнання у вбивстві заступник начальника одного з відділів Чугуївського районного управління поліції в Харківській області катував підозрюваного. Йому інкримінують катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Слідство встановило, з метою розкриття вбивства, скоєного у листопаді 2019 року на території одного з районів Харківщини, підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями під час спілкування зі свідками дізнався, що померлий товаришував з місцевим мешканцем.

З метою найшвидшого розкриття вбивства поліцейський вирішив використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Ввечері того ж дня він разом з іншими правоохоронцями приїхали до чоловіка. Побачивши, що чоловік вже спить, поліцейський почав бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснув голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати, — йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Після цього правоохоронці вдягнули на чоловіка кайданки і привезли до поліцейського відділу. Там його довгий час почергово били заповненою водою пластиковою пляшкою.


За цей злочин 30 вересня заступнику начальнику одного з відділів поліції Чугуївського районного управління поліції повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Також ДБР встановлює співучасників кримінального правопорушення.

Джерело: Ракурс


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