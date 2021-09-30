Нардеп-слуга «Юзік» поскаржився на неякісні дороги «Великого будівництва»

https://racurs.ua/ua/n160983-nardep-sluga-uzik-poskarjyvsya-na-neyakisni-dorogy-velykogo-budivnyctva.html

Ракурс

Юрій Корявченков — депутат від «Слуги народу» й відомий актор «95 кварталу» під псевдо «Юзік», розповів про використання неякісних будівельних матеріалів під час ремонту доріг в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Читаю в ЗМІ, що українські дороги «не стоятимуть» чи «вже сиплються», тому що підрядники халтурять. Десь асфальт «поплив» на другий рік експлуатації (на трасі Н-08 біля Запоріжжя в бік Комишувахи). Десь цементобетону не доклали (Н-31, в Полтавській області). Чи його поклали так, що треба весь перекладати (Житомирська об’їзна дорога). Чи замість цементу однієї марки поклали іншої… Чи якісні будівельні матеріали замінили на дешеву пародію, — написав Корявченков у Фейсбук.

З його слів, найбільше зловживань породжує безконтрольне і протизаконне «використання в дорожньому будівництві відходів промисловості». Також він впевнений, що в «Укравтодорі» не знають про будівельні матеріали, які використовуються для будівництва доріг.

Посадовці, відповідальні за дорожнє будівництво, не володіють даними — з чого їхні дороги взагалі збудовано. А значить, не можуть проконтролювати — ані якість, ані кількість, ані вартість, — вважає нардеп.

Тому «слуга» звернувся до міністра інфраструктури Олександра Кубракова з проханням поінформувати про вжиті профільним відомством та «Укравтодором» заходи щодо підвищення якості будівельних робіт на автодорогах з використанням відходів промисловості.