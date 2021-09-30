Нардеп-слуга «Юзик» пожаловался на плохие дороги «Большого строительства»

https://racurs.ua/n160983-nardep-sluga-uzik-pojalovalsya-na-plohie-dorogi-bolshogo-stroitelstva.html

Ракурс

Юрий Корявченков — депутат от «Слуги народа» и известный актер «95 квартала» под псевдонимом «Юзик», рассказал об использовании некачественных строительных материалов при ремонте дорог в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

Читаю в СМИ, что украинские дороги «не будут стоять» или «уже сыплются», потому что подрядчики халтурят. Где-то асфальт «поплыл» на второй год эксплуатации (на трассе Н-08 возле Запорожья в сторону Камышевахы). Где-то цементобетона не доложили (Н-31 в Полтавской области). Или его положили так, что надо все перекладывать (Житомирская объездная дорога). Или вместо цемента одной марки положили другой… Качественные строительные материалы заменили на дешевую пародию, — написал Корявченков в Фейсбук.

По его словам, больше всего злоупотреблений порождает бесконтрольное и противозаконное «использование в дорожном строительстве отходов промышленности». Также он уверен, что в «Укравтодоре» не знают о строительных материалах, которые используются для строительства дорог.

Чиновники, ответственные за дорожное строительство, не владеют данными — из чего их дороги вообще построены. А значит, не могут проконтролировать — ни качество, ни количество, ни стоимость, — считает нардеп.

Поэтому «слуга» обратился к министру инфраструктуры Александру Кубракову с просьбой проинформировать о принятых профильным ведомством и «Укравтодором» мерах о повышении качества строительных работ на автодорогах с использованием отходов промышленности.